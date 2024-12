S.A. 21 dicembre 2023 Laboratori sul Natale a Sassari In occasione dell’imminente arrivo del Natale, il “Salone delle Botteghe” apre le sue porte al pubblico per condividere l´arte e la creatività della realizzazione di questi manufatti unici e affascinanti



SASSARI - E’ dedicato alla creazione dei centrotavola natalizi il quarto laboratorio di Natale organizzato da Confartigianato Imprese Sassari al “Salone delle Botteghe”, l’area espositiva del “Padiglione Tavolara” di Sassari. L’appuntamento è per venerdì 22 dicembre, dalle 17 alle 20, con l’artigiano Salvatore Lai di Passpartout. In occasione dell’imminente arrivo del Natale, il “Salone” apre le sue porte al pubblico per condividere l'arte e la creatività della realizzazione di questi manufatti unici e affascinanti.



Nel laboratorio, aperto a tutti gli appassionati di decorazioni natalizie, durante le 3 ore previste, i visitatori avranno l'opportunità di immergersi nell'atmosfera festosa, scoprendo i segreti della lavorazione artigianale che sta dietro a questa particolare creazione. Gli interessati potranno assistere e partecipare al workshop che creerà prodotti per la tavola unici, arricchendo così le festività con un tocco di originalità. Il Maestro Salvatore Lai mostrerà in tempo reale le tecniche

tradizionali e innovative utilizzate nella loro realizzazione: una rara opportunità per vedere l'artigianato prendere vita sotto i propri occhi. Inoltre, i visitatori potranno trovare una selezione di centri tavola natalizi pronti alla vendita.