Cor 24 dicembre 2023 Cade dagli sci in pista a Campiglio

Paura per una 19enne di Alghero L´incidente rischia di avere conseguenze gravi per una giovane algherese di 19 anni sulle piste dello Spinale a Madonna di Campiglio. E´ stata immediatamente trasportata in elicottero all´ospedale Santa Chiara di Trento



MADONNA DI CAMPIGLIO - Cade con gli sci sullo Spinale a Madonna di Campiglio, trasportata in elicottero a Trento. Protagonista del grave incidente una ragazza di 19 anni di Alghero. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri (sabato). Secondo le prime indiscrezioni dopo aver perso il controllo degli sci la giovane avrebbe sbattuto violentemente la faccia sulla pista ghiacciata, riportando un brutto trauma facciale. Immediato l'allarme: sul posto l'intervento del soccorso piste, mentre da Trento si è alzata in volo l'equipe medica di "Trentino Emergenza". La 19 è stata sedata ed intubata sul posto e trasportata all'ospedale Santa Chiara di Trento dove è ricoverata nel reparto di rianimazione.



Foto d'archivio