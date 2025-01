S.A. 26 dicembre 2023 Lo Schiaccianoci nel Natale sassarese L’appuntamento attesissimo diventato un classico dell’offerta artistica invernale della città di Sassari porta quest’anno sul palco uno dei titoli più amati “Lo Schiaccianoci”. Lo spettacolo andrà in scena il 26, 27, 28 dicembre e il 6 e 7 gennaio



SASSARI - Come da tradizione ritorna al Teatro Astra di Sassari la programmazione natalizia della compagnia La botte e il cilindro. L’appuntamento attesissimo diventato un classico dell’offerta artistica invernale della città di Sassari porta quest’anno sul palco uno dei titoli più amati “Lo Schiaccianoci”. Lo spettacolo andrà in scena il 26, 27, 28 dicembre e il 6 e 7 gennaio, alle 18.

“Il nostro spettacolo è ispirato alla fiaba originale di E.T. A. Hoffmann - dice il regista Pier Paolo Conconi - la cui fortuna nacque dalla trasposizione in forma di balletto di Chajkovskij e del coreografo Petipa. Il nostro invito, che ad ogni edizione viene accolto con grande entusiasmo dalle famiglie, è quello di entrare nell’atmosfera magica di un colorato sogno fatto di danza, musica e parole, dove la componente dell’avventura e del gioco fa da contraltare a quella delle paure e delle ansie proprie dell’infanzia. Senza dimenticare che a dare un senso a tutto è la figura di Drosselmeyer (interpretato da Stefano Chessa) evocatore di altri mondi e di altre magie. Uno spettacolo coinvolgente per grandi e piccini proprio perché costruito su diversi livelli di lettura”.



La rielaborazione del celeberrimo testo è di Nadia Imperio per la regia Pier Paolo Conconi coreografie Alessandra Mura e Rossella Serra. Sul palco Luisella Conti, Alice Friggia, Consuelo Pittalis, Stefano Chessa, Sara Giordanelli, Roberta Solinas, Noemi Zucca, Margherita Lavosi, Bianca Maria Lay. Arrangiamenti musicali Fabrizio Conconi scenografie Fabio Loi costumi Luisella Conti e Nadia Imperio per Progetto Palco assistente alla regia Antonella Masala disegno luci Paolo Palitta scenotecnica e fonica Michele Grandi. La storia è nota: è Natale il periodo più magico dell’anno. L’aria è piena di trepidante attesa. Fuori, il freddo inverno scandisce il tempo dei giorni di festa. Nelle case, il grande albero di Natale si riempie di doni che i piccoli come gli adulti non vedono l’ora di aprire. Anche Clara e Fritz attendono con desiderio il momento in cui tutti gli orologi scoccheranno l’ora in cui i grandi daranno a ciascuno il permesso di scoprire quale sorpresa racchiudono quei pacchi colorati. Ecco, fra i tanti regali, il regalo più misterioso di tutti: no schiaccianoci. Un giocattolo neanche bello, anzi, bruttino. A cui però Clara si affeziona all’istante, inspiegabilmente attratta dalla sua enigmatica espressione. Quel giocattolo le ricorda qualcuno. Forse un principe. Forse il suo compagno Nicola… Un sogno. E in questo sogno, frotte di orribili topi-vampiro che, guidati dal Re dei Topi, si scagliano proprio contro l’indifeso Schiaccianoci e la sua protettrice. Se non arrivassero in soccorso le bambole meccaniche, i pupazzi e tutti i giocattoli di Clara, chissà come andrebbe a finire. Invece, come spesso accade nei sogni o negli incubi di piccoli e grandi, la paura non viene sola, ma si porta dietro meraviglia, stupore e l’insondabile enigma dell’amore.