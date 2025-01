S.A. 4 gennaio 2024 Spari in spiaggia a Balai: fermato 26enne I carabinieri di Porto Torres hanno deferito in stato di libertà un 26enne sassarese in quanto gravemente indiziato di aver causato esplosioni pericolose, porto di armi o oggetti atti ad offendere e ricettazione



PORTO TORRES - I militari dell’Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Porto Torres hanno deferito in stato di libertà un 26enne sassarese in quanto gravemente indiziato di aver causato esplosioni

pericolose, porto di armi o oggetti atti ad offendere e ricettazione. In particolare, i militari allertati dalla Centrale Operativa che ha ricevuto svariate telefonate da parte dei cittadini, sono intervenuti sul lungomare Balai, nei pressi dell’omonima spiaggia, dove era stato segnalato il giovane che, armato di una pistola, esplodeva dei colpi in aria. I Carabinieri, giunti sul posto, adottate tutte le cautele del caso, hanno fermato il ragazzo, il quale alla vista dei militari ha lanciato l’arma in acqua. Solo successivamente i militari, rinvenendo una cartuccia esplosa cal. 8 a salve, hanno appurato che si trattava di una pistola “scacciacani”.



A seguito della perquisizione del giovane, i militari rinvenuto inoltre e sottoposto a sequestro un bisturi, un coltellino svizzero con lama da 6 cm, 7 proiettili cal. 8 a salve inesplosi, 0,71 gr di sostanza stupefacente del tipo marijuana, nonché una chiave di un’autovettura marca Honda. Nel frattempo altri militari della Stazione di Porto Torres ritrovato un’Honda Jazz in via Matteotti, che

risultava oggetto di furto: dopo aver provato ad accendere il veicolo con la chiave trovata in possesso del ragazzo ne constatavano la compatibilità. Il 26enne è stato dunque deferito anche per la ricettazione della macchina, che è stata poi restituita al legittimo proprietario.