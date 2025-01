Cor 8 gennaio 2024 Andrea Mameli presenta il libro ad Alghero Giovedì 11 gennaio alle 19,00 Cyrano da il via agli incontri con l´autore del 2024 con un appuntamento dedicato all´incontro del mondo degli animali con la psicologia



ALGHERO - Ospite della Libreria di Via Vittorio Emanuele sarà lo psicologo Andrea Mameli che, in dialogo con Stefano Resmini, presenterà il libro “Il suo nome è magia”, edizioni La Zattera. Un asino destinato ad essere fatto a bistecche ed un uomo alla ricerca di senso incrociano le loro vite. L’incontro si rivelerà salvifico in un gioco di specchi in cui le emozioni stanno al centro. Quelle vissute da tutti gli attori, quelle manifestate solo dai più coraggiosi e quelle sottaciute prima di essere liberate. Attorno un ballu tundu di storie di talento e di talenti. Come in un dedalo di strade strette e contorte in un centro storico in Sardegna che narrano di uomini e animali e di animali come fossero uomini, in confusione. Un gustoso libro di asini e psicologia che ci rammenta che l'uomo non è il padrone del mondo, ma è un tutt'uno col tempo, il cosmo che fluisce e se ne va. Andrea Mameli è psicologo e si occupa di riabilitazione neuropschiatrica, psicologia della performance, interventi assistiti con gli animali e psicoeducazione.