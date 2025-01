S.A. 9 gennaio 2024 Ad Alghero approvato il Pai E´ il Piano Assetto Idrogeologico, ossia lo strumento di pianificazione territoriale che consente di avere regole chiare e certe per quanto concerne il rischio idrogeologico del territorio comunale e permette di programmare e avviare le importanti opere di mitigazione dei rischi



ALGHERO - Ad Alghero è stato approvato definitivamente il Pai, il Piano Assetto Idrogeologico. Con la determinazione nr. 201 a firma del segretario generale del Distretto Idrografico della Regione Sardegna, Ing. Antonio Sanna, e successiva pubblicazione sul Buras, è stata approvata la variante ex articolo 37 NTA del PAI a seguito dello Studio di Assetto idraulico e geologico dell'intero territorio comunale. «Un passo tanto importante quanto decisivo, che riallinea il territorio di Alghero alla normativa regionale ma soprattutto si pongono le basi per una corretta pianificazione e valutazione dei potenziali rischi su larga scala» sottolinea il sindaco Mario Conoci che parla di risultato storico e plaude il poderoso lavoro realizzato in questi anni sul fronte urbanistico e ringrazia tecnici e assessorato.



«Un lungo e articolato iter avviato e programmato da questa amministrazione, che costituisce un grande risultato anche per gli impegni presi con i cittadini dell’agro algherese» le parole dell'assessore all'Urbanistica Emiliano Piras, che ricorda l'importanza dello strumento di pianificazione territoriale che, oltre ad essere l'unico propedeutico e obbligatorio per la successiva approvazione del Piano Urbanistico Comunale, consente di avere regole chiare e certe per quanto concerne il rischio idrogeologico del territorio comunale e permette di programmare e avviare le importanti opere di mitigazione dei rischi. Lo studio redatto dall’ingegner Cambula, dopo diversi passaggi in Consiglio comunale, restituisce una fotografia aggiornata dell'intero territorio e costituisce un piano di fondamentale importanza.



«Un passaggio straordinario per la città che dà seguito a precisi impegni presi con la cittadinanza, soprattutto quella della bonifica agraria. Ora l’impegno continua con la stessa determinazione - assicura Emiliano Piras - poiché dopo aver interamente acquisito le cartografie con precisione fino a un metro ed aver già impegnato le necessarie risorse (circa 45mila euro), si procederà con la richiesta di un'ulteriore variante che permetterà di studiare con maggior precisione zone dettagliate di territorio e successivamente pianificare tutte le opere di mitigazione che dovessero rendersi necessarie per ridurre al massimo i rischi e sgravare quanto possibile dai stringenti vincoli le aree interessate».



Nella foto: il sindaco Mario Conoci e l'assessore Emiliano Piras