Cor 12 gennaio 2024 SoloWomenRun, superate le 5mila iscrizioni La gara si correrà domenica 3 marzo. La formula resta quella di sempre, con una corsa-camminata non competitiva, aperta a tutte, di circa 5 chilometri, e un tracciato competitivo, di circa 10 km



CAGLIARI - A due mesi dalla Cagliari SoloWomenRun sono state superate le 5mila iscrizioni. E nei prossimi giorni verranno comunicati anche i punti dove si potranno effettuare iscrizioni sul posto, a Cagliari e dintorni, mentre continua la possibilità di iscriversi online su solowomenrun.it.



La Cagliari SoloWomenRun si correrà domenica 3 marzo. La formula resta quella di sempre, con una corsa-camminata non competitiva, aperta a tutte, di circa 5 chilometri, e un tracciato competitivo, di circa 10 km, per le più sportive, con classifica finale. Confermata anche per il 2024 la vocazione solidale dell’evento, con il Charity Goal, che premierà alcuni progetti che saranno presentati da sodalizi in attività sul territorio.



Nel 2024 sono stati consegnati ben 15mila euro. Ma la Cagliari SoloWomenRun consentirà anche fin da subito, come sempre, di effettuare un’attività di crowdfunding in autonomia ai sodalizi che raccolgono le iscrizioni. Per chi desidera informazioni, e in particolare per associazioni e gruppi numerosi, la mail di riferimento è info@solowomenrun.it.