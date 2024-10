Cor 12 gennaio 2024 JovAlguer, mostra fotografica in città La manifestazione, che vedrà la partecipazione di 100 talentuosi fotografi e fotografe sardi, ha come obiettivo celebrare la bellezza unica della Sardegna attraverso l´arte della fotografia. Aperto il bando



ALGHERO - Lo studio di progettazione sociale JovAlguer, in collaborazione con associazioni artistiche, è lieto di annunciare l'apertura del bando di selezione per la mostra fotografica "Còro". La manifestazione, che vedrà la partecipazione di 100 talentuosi fotografi e fotografe sardi, ha come obiettivo celebrare la bellezza unica della Sardegna attraverso l'arte della fotografia.



Il tema della mostra, "La bellezza della Sardegna", invita i partecipanti a catturare attraverso i loro obiettivi ciò che per loro rappresenta il simbolo più significativo e rappresentativo dell'isola. Che sia un ritratto, una scena paesaggistica o un altro stile fotografico, la mostra Còro vuole offrire uno spazio per esplorare e condividere le molteplici sfaccettature della bellezza sarda. Come partecipare: I fotografi e le fotografe interessati/e possono inviare le loro proposte tramite email all'indirizzo info@jovalguer.com entro e non oltre il 31 Agosto 2024. Per ulteriori dettagli e informazioni, è possibile contattare lo studio JovAlguer ai seguenti numeri: 3791966921 o 0799897035.



Lo studio JovAlguer si impegna a fornire un'opportunità inclusiva per i talenti fotografici sardi, invitando chiunque con una passione per la fotografia a partecipare e condividere la propria visione della bellezza della Sardegna. I progetti selezionati saranno esposti in una mostra collettiva che si terrà ad Alghero durante Novembre 2024, offrendo ai partecipanti un'occasione unica per esporre il proprio lavoro e condividere la propria interpretazione della bellezza intrinseca dell'isola. Per nuovi aggiornamenti sulla mostra "Còro" e sullo studio JovAlguer, si prega di visitare il sito web ufficiale.