G.P. 12 gennaio 2024 Continua il viaggio della Madonna di Lourdes in Sardegna



Sono molti i pellegrini che hanno seguito il pellegrinaggio dell'Effige di Lourdes in Sardegna. Durante le festività natalizie, la statua ha viaggiato per le diocesi della parte nord della Sardegna e in questa settimana proseguirà il suo pellegrinaggio toccando le parrocchie e i santuari della zona sud della regione. La statua ripartirà il 16 gennaio, sul traghetto per Napoli • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat