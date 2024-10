Cor 12 gennaio 2024 Acqua potabile a Maristella Porta la firma del sindaco di Alghero, Mario Conoci, l´ordinanza che revoca il divieto di utilizzo dell´acqua sul territorio comunale di Maristella. Divieto che perdurava da più di due mesi



ALGHERO - Porta la firma del sindaco di Alghero, Mario Conoci, l'ordinanza che revoca il divieto di utilizzo dell'acqua sul territorio comunale di Maristella. L’Asl Sassari, Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione, ha comunicato che i controlli sull'acqua ad uso potabile, effettuati da personale dell’Ente Gestore nella rete idrica del comune di Alghero loc. Maristella, via Degli Ulivi, risultano conformi ai sensi del D. Lgs n. 18 del 2023. Il sindaco, considerato il perdurare delle problematiche sulla rete idrica, aveva chiesto incessantemente ad Abbanoa ed al competente servizio dell'Asl ogni azione utile al fine di limitare al massimo i disagi per i cittadini, auspicando nel contempo una rapida risoluzione delle cause alla base dei fuori norma.