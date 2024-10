Cor 17 gennaio 2024 Erasmus+, incontro a Santa Chiara E´ previsto per la giornata di giovedì 18 gennaio, alle ore 13.15 presso l´aula Nivola del complesso Santa Chiara ad Alghero, l´incontro informativo sul bando Erasmus+ ai fini di studio per l´anno accademico 2024/2025



ALGHERO - E' previsto per la giornata di giovedì 18 gennaio, alle ore 13.15 presso l'aula Nivola del complesso Santa Chiara ad Alghero, l'incontro informativo sul bando Erasmus+ ai fini di studio per l'anno accademico 2024/2025. Durante l'incontro i responsabili del programma di studio europeo risponderanno a tutti i quesiti relativamente alle pratiche di presentazione della candidatura ed ai dettagli della mobilità. Per informazioni o chiarimenti è attiva la mail: bsilveri@uniss.it.