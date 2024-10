Cor 23 gennaio 2024 Chiuso un tratto dell´Alghero-Bosa Il tratto interessato dai lavori è quello compreso tra il Km. 21+500 e il Km. 21+850: per il traffico è stato realizzato un bypass per viabilità alternativa



ALGHERO - La Provincia di Sassari ha comunicato che sarà chiuso, per lavori di attraversamento sul Rio Ferulera, un tratto della Strada Provinciale n° 105, la litoranea Alghero - Bosa. Il tratto interessato dai lavori è quello compreso tra il Km. 21+500 e il Km. 21+850: per il traffico è stato realizzato un bypass per viabilità alternativa. La chiusura è sino al termine dei lavori e la riapertura verrà comunicata con apposita ordinanza.