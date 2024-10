Cor 23 gennaio 2024 Basi Ryanair a Reggio e Trieste, Alghero al palo Ryanair annuncia un ambizioso piano di crescita in Italia: nuove basi a Trieste e Reggio Calabria. Fumata nera per il Riviera del Corallo di Alghero che sperava nella riapertura della base già dal 2022: sarà comunque una summer in crescita per il vettore irlandese







Tutti i dettagli arriveranno tra due giorni quando è prevista la visita dell’amministratore delegato Ryanair, Michael O’Leary, nalla capitale del Friuli, Trieste. In quell'occasione si conosceranno nel dettaglio le previsioni di crescita e le date. Quel che pare certo è che Alghero, dopo la chiusura della base qualche anno fa, dovrà ancora attendere.



