video Cor 23 marzo 2022 Slitta al 2023 la base Ryanair da Alghero Al via l´operativo più grande di sempre. Se tutto proseguirà secondo i piani, Alghero riavrà la base dal prossimo anno. Lo ha detto il direttore commerciale Ryanair, Jason McGuinness, al microfono del Quotidiano di Alghero. Oggi la presentazione della summer più ricca di sempre: 160 voli settimanali, 22 rotte con 4 novità







Le immagini integrali della conferenza svoltasi in Sogeaal.



ALGHERO - Non c'è stato l'annuncio più atteso dalla città, ma i vertici Sogeaal e il direttore commerciale Ryanair hanno snocciolato grandi numeri per lo scalo aeroportuale di Alghero e aperto ad un futuro di grande crescita. Se tutto proseguirà secondo i piani, Alghero riavrà la base della low cost irlandese dal prossimo anno: spera di poterla annunciare dal 2023 il direttore commerciale Jason McGuinness, presente oggi in occasione della conferenza stampa svoltasi ad Alghero. «Il Governo sostenga la crescita e abbatta l'addizionale comunale» è la richiesta inviata a Roma. Al suo fianco Alberto Perini, amministratore delegato Sogeaal, Mauro Bolla Country Manager Italia Ryanair, Fabio Gallo direttore businnes development Sogeaal e Raymond Kelliher. Presenti in sala i sindaci di Alghero e Sassari, Mario Conoci e Nanni Campus, il presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti, il presidente del Consorzio del Porto di Alghero Giancarlo Piras e numerosi addetti ai lavori. Nel frattempo Ryanair e Sogeaal presentano la summer più ricca di sempre, col vettore irlandese a farla da padrone: 160 voli settimanali, 22 rotte con 4 novità assolute: Bordeaux, Budapest, Cork e Dublino.Le immagini integrali della conferenza svoltasi in Sogeaal. Guarda e condividi il video su Alguer.tv