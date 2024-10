S.A. 24 gennaio 2024 Ryanair ad Olbia: voli su Bergamo e Copenaghen La notizia è trapelata da fonti aziendali: nello scalo gallurese durante la stagione estiva in arrivo nuove rotte nazionali e internazionali con la compagnia irlandese che fino a questo momento aveva scelto Alghero e Cagliari tra gli scali sardi



Intanto giovedì 25 gennaio sarà a Trieste Eddie Wilson, ceo di Ryanair che dovrebbe annunciare i nuovi piani della compagnia. Quella di Olbia è l'assoluta novità, mai contemplata fino a questo momento perché l'aeroporto gallurese sarebbe stato giudicato troppo costoso dal management irlandese. Poi l'arrivo delle altre low cost EasyJet, Volotea e Wizz Air avrebbe portato ad un riavvicinamento delle parti fino ad un accordo tra Ryanair e Geasar (la società di gestione dell’impianto della quale F2i Ligantia detiene il 79,8%) che apre la strada a nuove rotte nazionali e internazionali. Tra le prime Milano Bergamo e Copenaghen. F2i possiede anche la maggioranza delle azioni dell'Aeroporto algherese che resta ancora al palo senza la base e in "casa" con una nuova concorrente in più. OLBIA - Non solo l'apertura delle prossime basi a Trieste e Reggio Calabria [ LEGGI ], Ryanair si prepara per la prima volta a sbarcare ad Olbia. L'indiscrezione è delche fa trapelare la notizia sui nuovi collegamenti da e per l’aeroporto Costa Smeralda, «nella stagione estiva — che nel settore va da fine marzo a fine ottobre —, andando così ad estendere la sua presenza in tutti e tre gli scali sardi». Silenzio da parte del ceo del primo vettore low cost europeo Michael O’Leary che in una recente conferenza stampa a Milano ha preferito non confermare né le basi né l’avvio delle attività a Olbia, ma l'informazione è stata appresa dal quotidiano nazionale «da fonti aziendali che chiedono l’anonimato perché non autorizzati a parlarne pubblicamente».Intanto giovedì 25 gennaio sarà a Trieste Eddie Wilson, ceo di Ryanair che dovrebbe annunciare i nuovi piani della compagnia. Quella di Olbia è l'assoluta novità, mai contemplata fino a questo momento perché l'aeroporto gallurese sarebbe stato giudicato troppo costoso dal management irlandese. Poi l'arrivo delle altre low cost EasyJet, Volotea e Wizz Air avrebbe portato ad un riavvicinamento delle parti fino ad un accordo tra Ryanair e Geasar (la società di gestione dell’impianto della quale F2i Ligantia detiene il 79,8%) che apre la strada a nuove rotte nazionali e internazionali. Tra le prime Milano Bergamo e Copenaghen. F2i possiede anche la maggioranza delle azioni dell'Aeroporto algherese che resta ancora al palo senza la base e in "casa" con una nuova concorrente in più.