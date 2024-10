Cor 25 gennaio 2024 Raccolta differenziata, compostiere a Sassari Le compostiere sono disponibili all´ecosportello di via Montello (angolo via Ariosto), aperto il martedì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17, il giovedì dalle 8 alle 12 e il sabato mattina dalle 8 alle 12



SASSARI - Le compostiere sono disponibili all'ecosportello di via Montello (angolo via Ariosto), aperto il martedì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17, il giovedì dalle 8 alle 12 e il sabato mattina dalle 8 alle 12. Per ritirarle è necessario presentare la tessera sanitaria e compilare il modulo per l'inserimento nell'albo dei compostatori al fine di accedere alla riduzione della Tari (Tariffa Rifiuti).

Per informazioni sul servizio di raccolta differenziata è possibile chiamare il numero verde gratuito 800012572, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19 (al di fuori dagli orari indicati risponderà la segreteria telefonica).