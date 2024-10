S.A. 26 gennaio 2024 Regionali: Copagri incontra i candidati La relazione introduttiva è affidata a Pietro Tandeddu. Seguiranno gli interventi dei candidati alla Presidenza della Regione: hanno assicurato la loro presenza Alessandra Todde, Renato Soru, Paolo Truzzu e Lucia Chessa



CAGLIARI – Con il pensiero rivolto alle prossime elezioni regionali, Copagri Sardegna ha organizzato, per la mattinata del 2 febbraio, presso il Caesar’s Hotel di Cagliari, un momento di confronto con i candidati alla presidenza della Regione Sardegna proponendo come tema “Una nuova legislazione per una nuova agricoltura” con il quale vuole porre alla loro attenzione e, contestualmente, alle forze politiche e sociali, una nuova prospettiva per l’agricoltura sarda.



L’incontro, presieduto da Giuseppe Patteri, presidente regionale di Copagri Sardegna, vedrà moderare il dibattito la giornalista Eleonora Bullegas. La relazione introduttiva è affidata a Pietro Tandeddu. Seguiranno gli interventi dei candidati alla Presidenza della Regione: hanno assicurato la loro presenza Alessandra Todde, Renato Soru, Paolo Truzzu e Lucia Chessa. Previsto un breve dibattito animato dai contributi provenienti dalla platea. Concluderà i lavori Tommaso Battista, presidente nazionale di Copagri.



Nella foto: Paolo Truzzu, candidato del centro-destra