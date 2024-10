S.A. 26 gennaio 2024 La Paul Taylor Dance Company a Sassari e Cagliari Appuntamenti venerdì 26 gennaio alle 21 al Teatro Comunale di Sassari e poi sabato 27 gennaio alle 20.30 e domenica 28 gennaio alle 19 al Teatro Massimo di Cagliari



SASSARI - Sbarca nell'Isola sotto le insegne della Stagione 2023-2024 de La Grande Danza organizzata dal CeDAC Sardegna la Paul Taylor Dance Company, fondata dal celebre coreografo statunitense, uno dei pionieri della modern dance americana, con uno spettacolo affascinante in cartellone – in prima regionale – venerdì 26 gennaio alle 21 al Teatro Comunale di Sassari e poi sabato 27 gennaio alle 20.30 e domenica 28 gennaio alle 19 al Teatro Massimo di Cagliari, comprendente due creazioni firmate da Paul Taylor, “Airs”, su musica di Georg Friedrich Händel e “Promethean Fire” sulle note di Johann Sebastian Bach, accanto a “Somewhere in the Middle” di Amy Hall Garner, che racconta la “gioia di danzare” a tempo di jazz.



“Airs” è una “storica” coreografia del 1978, costruita sulle partiture dei Concerti Grossi e su arie d'opera tratte da “Alcina”, “Ariodante”, “Berenice” e dall'oratorio “Salomon”, dove il fascino del melodramma si sposa all'energia e all'eleganza delle geometrie di corpi in movimento, in un immaginifico inno all'amore, con una perfetta armonia tra danza e musica. “Promethean Fire”, una creazione del 2002, all'indomani del crollo delle Torri Gemelle, esprime «la lotta dello spirito umano, che sopporta e resiste di fronte alle avversità». E “Somewhere in the Middle” di Amy Hall Garner, con musiche di Count Basie, Sarah Vaughan, Duke Ellington, Wynton Marsalis e Bill Evans rende omaggio alle icone della storia del jazz.