27 gennaio 2024 Anno record, attese 260 navi da crociera



Si annuncia un anno record in Sardegna, attese 260 navi da crociera. L´anno appena chiuso, seppur con qualche nave in meno, ha totalizzato circa 438 mila crocieristi. Numeri che raddoppiano rispetto al 2022