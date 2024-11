S.A. 31 gennaio 2024 Mulas contro l´Asl: Sensi si dimetta Il presidente della Commissione Sanità ad Alghero Christian Mulas chiede le dimissioni del direttore generale dell´Asl di Sassari e parla di un preciso disegno politico contro la sanità algherese



ALGHERO - Il presidente della Commissione Sanità ad Alghero Christian Mulas chiede le dimissioni del direttore generale dell'Asl di Sassari Flavio Sensi. Mulas accusa il manager di aver fatto solo «annunci e passerelle» per la sanità algherese, dalla Pediatria al Punto Nascita. «Chi coordina la sanità provinciale non conosce minimamente la medicina territoriale e soprattutto non ha visione di come gestire il comparto sanitario locale e territoriale. A riprova di questo, le ripetute bocciature delle bozze Aziendali presentate in Assessorato della Sanità regionale »si legge nel documento firmato dal presidente.



E prosegue: «I fallimenti della gestione a tutt’oggi si evidenziano in tutta la drammaticità e criticità che sta vivendo il comparto sanitario algherese: Pediatria a mezzo servizio fino alle ore 20, Cardiologia a mezzo servizio con la mancanza delle ore notturne del cardiologo, chiusura del punto nascite, situazione difficile nel reparto di medicina e mancanza di un piano organizzativo e un protocollo per gli accessi in pronto soccorso da parte della direzione di presidio dell’ospedale Civile, Questo ha portato al fatto grave che si è verificato venerdì scorso da parte di un paziente che dopo

diverse ore di attesa ha dato in escandescenza con aggressioni verbali al personale e provocando

danni materiali all’area triage del Pronto Soccorso».



Mulas chiede accessi differenziati per i bambini ed evidenzia «l’inadeguatezza di chi ricopre al vertice le cariche dirigenziali nella gestione nel comparto della sanità algherese» e chiede che «venga posta fine a quella che sembrerebbe una volontà politica chiara, perpetrata, di declassare la struttura ospedaliera del Civile, demolendola, privandola delle figure professionali dirottate verso altre strutture vicine a qualche consigliere regionale che ricopre ruoli importanti sulla sanità».



Nella foto: Christian Mulas