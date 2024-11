Cor 1 febbraio 2024 Desbarassa, le date di febbraio Al via i primi due appuntamenti del 2024 dell´iniziativa itinerante di raccolta ingombranti Desbarassa-ne -tot. Saranno ammesse solo ed esclusivamente frazioni valorizzabili



ALGHERO - Al via i primi due appuntamenti del 2024 dell'iniziativa itinerante di raccolta ingombranti Desbarassa-ne -tot. Saranno ammesse solo ed esclusivamente frazioni valorizzabili che troveranno posto in appositi cassoni (plastica dura - ferro - legno - elettrodomestici). Potranno essere quindi conferiti solo rifiuti ingombranti totalmente recuperabili. In pratica il cittadino, durante le due prossime giornate di Desbarassa, dovrà aver cura di conferire solo frazioni valorizzabili separando preliminarmente eventuali frazioni miste.



Ad esempio, una sedia in legno con fondo in plastica, dovrà essere smantellata e conferita separatamente nei cassoni di plastica e legno, evitando così che vada a finire nel secco e generare costi. Stesso discorso per un mobile in legno con presenza di vetro e di plastica. Tutti i pezzi dovranno arrivare già separati affinchè siano recuperabili. Sarà presente anche uno scarrabile dedicato agli inerti. I cittadini potranno quindi disfarsi anche di vecchi sanitari, calcinacci, piastrelle, piatti doccia, detriti di lavorazione muraria etc. (escluso il cartongesso) che provengano da piccole lavorazioni domestiche in fai da te. Non saranno invece accettati detriti provenienti da lavorazioni delle ditte/imprese edili che per lo smaltimento devono seguire ben altri canali. Al fine di vigilare sull'attività in questione, oltre alla presenza degli operatori, sul luogo sarà presente la compagnia barracellare così da facilitare le operazioni di conferimento.



Il Calendario (fatti salvi rinvii dettati dalle condizioni metereologiche avverse) sarà il seguente:

Domenica 4 Febbraio Via De Gasperi dalle ore 08 alle ore 12; Domenica 11 Febbraio Largo Costantino ( quartiere di S. Agostino) dalle ore 08-12. Comitati di quartiere sono invitati a divulgare il calendario e le novità tra la cittadinanza.