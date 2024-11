Cor 10 febbraio 2024 Una settimana dedicata alle malattie del cuore Torna "Cardiologie aperte". Gli specialisti risponderanno alle domande dei cittadini attraverso il numero verde 800 052233. L´iniziativa è organizzata da Fondazione per il Tuo cuore e Anmco e Sassari coinvolgerà la Cardiologia clinica e interventistica dell´Aou



SASSARI - Una settimana interamente dedicata alla prevenzione delle patologie cardiache, con approfondimenti tematici giornalieri che saranno anche i punti centrali sui quali sensibilizzare i cittadini. Dal 12 al 18 febbraio torna "Cardiologie aperte", l'iniziativa realizzata da Fondazione per il Tuo cuore e Anmco (associazioni nazionale medici cardiologi ospedalieri), che coinvolgerà la Cardiologia clinica e interventistica dell'Aou di Sassari, diretta dal professor Gavino Casu. Quest'anno i medici cardiologi risponderanno alle domande dei cittadini per dare informazioni o chiarimenti sulle malattie cardiache.



A disposizione ci sarà il numero verde gratuito 800 052233 e gli interessati potranno chiamare tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16, per porre domande sui problemi legati alle patologie del cuore. «Le malattie cardiovascolari - afferma la dottoressa Cristiana Denurra, della Cardiologia Aou e presidente regionale Anmco Sardegna - sono la prima causa di morte nel mondo, nonostante i grandi progressi raggiunti negli ultimi decenni nella diagnosi e nella cura. È dunque molto importante ridurre l’incidenza di queste malattie e per realizzare questo obiettivo la prevenzione diventa determinante».



Per questa edizione, poi, sono stati scelti argomenti di maggior impatto che potranno essere approfonditi in giornate specifiche, da lunedì 12 a venerdì 16 febbraio. E così la "Fibrillazione atriale" sarà tema centrale della giornata di lunedì 12 febbraio. "Cardioncologia e Cardioncologia di genere" sarà centrale martedì 13 febbraio. Nella giornata di San Valentino, 14 febbraio, si parlerà di "Cardiologia di genere". Lo "Scompenso cardiaco" sarà il tema di giovedì 15 febbraio. Quindi venerdì 16 febbraio si potrà parlare di "Prevenzione dei fattori di rischio modificabili". La campagna per il Tuo cuore 2024 sarà attiva anche sui social con l’hashtag #cardiologieaperte2024.