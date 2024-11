Cor 10 febbraio 2024 Bartolo al Fermi diventa un caso

Tutti contro Gioventù Nazionale Polemica all´indomani della conferenza tenuta dall’europarlamentare del Partito Democratico Pietro Bartolo al Liceo Scientifico di Alghero. A Gioventù Nazionale ribattono gli studenti con una lettera a nome di Alessandro Schintu







«Volevamo mettere in risalto come le parole di chi non ha neanche assistito alla conferenza siano state prese come veritiere da testate giornalistiche quale "Il Giornale", l’europarlamentare Bartolo è stato tacciato di fare propaganda nonostante la sua conferenza non si sia mai sbilanciata su un piano politico ma soltanto su quello emotivo raccontando i suoi trascorsi come medico a Lampedusa. L’unica affermazione che può risultare divisiva è stata quella in cui l’onorevole denuncia l’indifferenza riguardo all’argomento immigrazione e soprattutto l’avversità di Viktor Orbán verso il medesimo argomento, noi riteniamo che queste affermazioni oltre ad essere frutto di un'esperienza terribile subita dal medico osservando la morte ogni giorno siano state mistificate e decontestualizzate per rendere veritiera la critica di propaganda».



«Ci riteniamo offesi dalla presunzione con cui Noli ci attacca quasi a sottolineare come noi ragazzi non siamo capaci di intendere e di volere, come fossimo degli automi che assorbono le ideologie altrui facendole nostre. Lungi dall’accusare Noli di censura, alcuni commenti critici del suddetto articolo sono stati eliminati onde evitare di dare credibilità alle affermazioni discordanti dal comunicato, nonostante nello stesso venga più volte ripetuto come la libertà di espressione e di pensiero sia tanto cara al sopracitato. In conclusione il corpo studenti del liceo E. Fermi si dissocia dalle aberranti affermazioni enunciate nell’articolo e non si rispecchia in ciò che Gioventù Nazionale afferma» chiude la nota a firma di Alessandro Schintu. ALGHERO - «Ci dissociano dalle dichiarazioni di Gioventù Nazionale in merito alla conferenza dell’onorevole Bartolo presso l’Auditorium dell’istituto Fermi. Ci sentivamo in dovere di smentire le infamanti affermazioni di un ex alunno, ex rappresentante di istituto del liceo Manno ed attuale portavoce dell’ufficio di coordinamento nazionale degli studenti». L'incontro con l'europarlamentare, già medico di Lampedusa diventa un caso ad Alghero, con numerosi studenti che con una lettera a nome di Alessandro Schintu ribattono duramente alle accuse lanciate qualche giorno fa da Walter Noli, coordinatore cittadino del movimento giovanile di Fratelli d’Italia, e Alessandro Sanna, presidente provinciale di GN [ LEGGI ].«Volevamo mettere in risalto come le parole di chi non ha neanche assistito alla conferenza siano state prese come veritiere da testate giornalistiche quale "Il Giornale", l’europarlamentare Bartolo è stato tacciato di fare propaganda nonostante la sua conferenza non si sia mai sbilanciata su un piano politico ma soltanto su quello emotivo raccontando i suoi trascorsi come medico a Lampedusa. L’unica affermazione che può risultare divisiva è stata quella in cui l’onorevole denuncia l’indifferenza riguardo all’argomento immigrazione e soprattutto l’avversità di Viktor Orbán verso il medesimo argomento, noi riteniamo che queste affermazioni oltre ad essere frutto di un'esperienza terribile subita dal medico osservando la morte ogni giorno siano state mistificate e decontestualizzate per rendere veritiera la critica di propaganda».«Ci riteniamo offesi dalla presunzione con cui Noli ci attacca quasi a sottolineare come noi ragazzi non siamo capaci di intendere e di volere, come fossimo degli automi che assorbono le ideologie altrui facendole nostre. Lungi dall’accusare Noli di censura, alcuni commenti critici del suddetto articolo sono stati eliminati onde evitare di dare credibilità alle affermazioni discordanti dal comunicato, nonostante nello stesso venga più volte ripetuto come la libertà di espressione e di pensiero sia tanto cara al sopracitato. In conclusione il corpo studenti del liceo E. Fermi si dissocia dalle aberranti affermazioni enunciate nell’articolo e non si rispecchia in ciò che Gioventù Nazionale afferma» chiude la nota a firma di Alessandro Schintu.