Cor 15 febbraio 2024 Oltre lo Sport, capofila Thiareb L’iniziativa avrà durata di 18 mesi, si realizzerà a Sassari e punta a coinvolgere i giovani in carico al Centro di Giustizia Minorile della Sardegna. Oggi la presentazione ufficiale a Sassari



SASSARI - Inclusione sociale e pratica sportiva, con “Oltre lo sport” si può fare! Il progetto, Finanziato dal bando Sport di Tutti Carceri - Ente Erogatore Sport e salute, si presenta a media e pubblico nel verde dello Sporting Padel Milano26 in via Milano 26 a Sassari. L’iniziativa avrà durata di 18 mesi, si realizzerà a Sassari e punta a coinvolgere i giovani in carico al Centro di Giustizia Minorile della Sardegna. Giovani chiamati ad essere protagonisti in 4 diverse discipline sportive: padel, pugilato, calcio a 7 e basket. Ad uno dei destinatari dell’iniziativa sarà inoltre permesso di svolgere un tirocinio presso l’Asd capofila del progetto, Thiareb Società Sportiva Dilettantistica. Lo sport corre quindi parallelo al processo educativo, esigenza cui si risponde affiancando ai momenti di pratica sportiva un supporto educativo gestito da EduPè.



Manuel Vnuzzo, Asd Thiareb: «Presentare questo nuovo progetto è per noi l’inizio di una nuova sfida. Ma come ci diciamo sempre tra noi, le sfide ci piacciono. Stiamo provando a dare forma a questa avventura. Oltre lo sport è dedicato a ragazzi che hanno commesso un errore, che hanno sbagliato.. vogliamo cercare di dare loro un nuovo momento, perché nelle difficoltà è giusto dare loro una seconda, terza e quarta possibilità. C’è tutto il nostro impegno. Lo sport? Abbiamo la boxe, la pallacanestro, il calcio e il padel, discipline che nello specifico saranno tutte riferibili a referenti qualificati. Non sappiamo ancora quali siano le criticità, ma le affronteremo perché la sfida noi vogliamo vincerla. Ora aspettiamo di sapere quali e quanti ragazzi saranno coinvolti. Li incontreremo per capire chi abbiamo davanti. Lavoreremo e giocheremo con loro. Di volta in volta, miglioreremo».