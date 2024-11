Cor 22 febbraio 2024 Schianto ad Alghero, donna in ospedale L´auto guidata da una donna è uscita di strada da sola sulla Strada Statale 291, impattando violentemente. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri



ALGHERO - Bruttissimo incidente intorno alle ore 15 odierne ad Alghero. Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Alghero, è intervenuta sulla Strada Statale 291, in direzione direzione Alghero, per uno schianto stradale che ha coinvolto una sola autovettura. L’occupante dell’auto, è stato trasportato all’ospedale per accertamenti. Sul posto i carabinieri per i rilievi di legge.