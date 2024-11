Cor 22 febbraio 2024 Camion di coca per Olbia: 14 arresti Sono state ricostruite sei cessioni di stupefacente, ciascuna di cinque chili di cocaina, per un valore complessivo di circa un milione di euro. 14 I destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare emessi dal gip di Milano e eseguiti questa mattina dai carabinieri del Ros



OLBIA- Rifornivano di droga Olbia e la Gallura attraverso camion i 14 destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare emessi dal gip di Milano e eseguiti questa mattina dai carabinieri del Ros: sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico e cessione di stupefacenti e detenzione e porto abusivo di arma da fuoco. I provvedimenti scaturiscono dagli esiti di un’attività investigativa condotta dal Ros di Milano a partire dal 2021 e sono un seguito di quelli eseguiti il 26 aprile 2023, nell'ambito di una più ampia operazione che aveva visto protagonisti anche i carabinieri di Corsico, la polizia penitenziaria del carcere di Opera e lo stesso Reparto Anticrimine: era stato eseguito un fermo di indiziato a carico di otto componenti di un gruppo che spacciava nel quartiere Barona di Milano. Il gruppo aveva anche armi da fuoco custodite da persone compiacenti all'interno di locali pubblici. L'associazione alimentava un canale di smercio diretto in Sardegna, in particolare nella provincia di Olbia, dove la droga arrivava nascosta a bordo di camion.