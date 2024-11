Cor 22 febbraio 2024 Nuovi voli su Alghero, Olbia e Cagliari: avviso L´avviso è diretto ad acquisire da parte di vettori aerei europei manifestazioni d´interesse per l´apertura di nuove rotte che verranno attivate da e per gli aeroporti sardi nel corso degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027



CAGLIARI - Pubblicato l'avviso pubblico esplorativo, diretto alle Compagnie potenzialmente interessate al mercato del trasporto aereo da e per gli aeroporti sardi di Alghero-Fertilia, Olbia Costa Smeralda, Cagliari-Elmas Aeroporto Mario Mameli, in modo da acquisire informazioni utili alla predisposizione della futura procedura ad evidenza pubblica. L'avviso è diretto ad acquisire da parte di vettori aerei europei manifestazioni d'interesse per l'apertura di nuove rotte che verranno attivate da e per gli aeroporti sardi nel corso degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, gli aiuti saranno concessi nei limiti della disponibilità delle risorse finanziarie stanziate sul bilancio regionale.



Il regime di aiuto è stato istituito per la necessità di incentivare le compagnie aeree ad aprire nuovi collegamenti, non ancora sperimentati (o comunque non operati nella stagione IATA in corso al momento dell’indizione del futuro bando di gara e nelle due stagioni IATA precedenti), finalizzati, oltre che al raggiungimento del potenziamento del traffico aereo da e verso gli aeroporti sardi, anche alla destagionalizzazione delle presenze turistiche, alla connessione con il mercato crocieristico e all'attività di promozione e informazione dell’Isola.



Possono partecipare all’iniziativa e presentare la manifestazione d'interesse i vettori aerei potenzialmente beneficiari del futuro regime di aiuto in possesso dei requisiti minimi. La dotazione finanziaria attualmente disponibile per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 è pari a 10.000.000,00 euro. I vettori beneficiari avranno diritto all'erogazione degli aiuti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. La manifestazione d'interesse dovrà essere recapitata entro il 26 marzo 2024.