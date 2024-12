Cor 29 febbraio 2024 La Klass Coral Alghero guarda ai play-off La formazione algherese torna a giocare dopo il match contro Oristano rinviato per indisponibilità del campo. Volata finale che inizia questo sabato con la terzultima giornata di ritorno



ALGHERO - La Klass Coral Alghero è pronta per lo sprint finale nel campionato di Divisione Regionale 1. Ultime tre gare della stagione regolare, oltre alle due da recuperare, prima dei play-off che la formazione algherese non vuole lasciarsi sfuggire.



Volata finale che inizia questo sabato con la terzultima giornata di ritorno: questa domenica, 3 marzo, alle 17 nella palestra di Olmedo i ragazzi di coach Longano se la vedranno con l’Astro ed è uno scontro diretto, considerando che la formazione cagliaritana segue la Coral a soli due punti di distacco. Ma la Coral dovrà anche recuperare due partite: contro l’Atletico Cagliari, non disputata nel secondo turno di andata, e contro l’Oristano Basket, non giocata lo scorso weekend per indisponibilità del campo da parte degli avversari.



Intanto la società algherese si gode i giovani dell’Under 19, gran parte dei quali in pianta fissa in prima squadra. Nell’ultimo turno di campionato è arrivata la vittoria netta (92-43) contro la Dinamo 2000. «Al di là dei risultati, siamo estremamente soddisfatti della grande crescita dei nostri ragazzi, che ora giocano davvero da squadra ed è un bel segnale per il futuro».