Poesia, 10a edizione del concorso Luca Scognamillo

ALGHERO - L’associazione "Mill’Anni" comunica il termine per la consegna degli elaborati per la partecipazione al concorso dedicato al ricordo del poeta algherese Luca Scognamillo, è fissato per il 10 marzo. Ogni anno sono sempre più numerosi gli studenti che si cimentano nelle sezioni proposte dal Concorso e la Cerimonia di Premiazione si profila come un evento culturale particolarmente atteso da parte di tutta la comunità scolastica e da tutti coloro che credono nell’importanza di sollecitare i giovani ad esprimersi attraverso la scrittura, l’arte e la musica. L’associazione "Mill’Anni", e tutti coloro che si spendono per organizzare al meglio tutte le fasi del concorso, si dichiara soddisfatta della risposta degli studenti all’iniziativa e coglie l’occasione per ringraziare i Dirigenti Scolastici degli Istituti Superiori cittadini, i referenti del concorso presso ogni plesso scolastico che con grande disponibilità favoriscono la divulgazione del bando, anche tramite l’organizzazione di incontri tra gli studenti e i referenti dell’Associazione, e tutti gli insegnanti che dedicano attenzione e cura nell’incoraggiare e sostenere la partecipazione dei loro allievi.