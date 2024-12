Cor 5 marzo 2024 Prevenzione Glaucoma: screening a Cagliari Dal 11 al 17 marzo l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Cagliari, in collaborazione con l’Oculistica dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari diretta dal professor Giuseppe Giannacare, si organizza uno screening gratuito al San Giovanni di Dio



CAGLIARI - In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, promossa dall’Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB), dal 11 al 17 marzo l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Cagliari, in collaborazione con l’Oculistica dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari diretta dal professor Giuseppe Giannacare, organizza uno screening gratuito al San Giovanni di Dio.



«La prevenzione della cecità rientra tra i fini istituzionali dell’Uici - ricorda Simona Trudu, commissaria dell’Unione Ciechi di Cagliari - e questa, come iniziative simili promosse nel corso dell’anno, hanno sempre avuto un’alta adesione. Spesso hanno consentito di avere diagnosi precoci, che sono fondamentali per arginare prontamente i danni che il glaucoma provoca, e iniziare terapie adeguate. E’ fondamentale per noi la preziosa collaborazione con la struttura del professor Giannacare, che ha da subito confermato con entusiasmo l’impegno e la collaborazione negli screening massivi della popolazione. A lui e ai professionisti dell’Aou di Cagliari vanno i nostri più calorosi ringraziamenti per la disponibilità e lo spirito di servizio».



Per prenotare la visita occorre avere più di 40 anni o casi di glaucoma in famiglia: la richiesta di partecipazione va inviata, insieme ai propri dati (nome, cognome, età, recapito telefonico) all’indirizzo prevenzioneglaucomacagliari@gmail.com, entro e non oltre le 12 del 9 marzo. Il personale Uici provvederà a richiamare per confermare l’avvenuta prenotazione. Le visite si terranno all’ospedale San Giovanni di Dio lunedì 11 dalle 15 alle-18,20; martedì 12 dalle 9 alle 12,20; mercoledì 13 dalle 11 alle 14,20; giovedì 14 dalle 15 alle 18,20; venerdì 15 marzo dalle 9 alle 12,20. Insieme allo screening, per la prossima settimana l’Uici ha organizzato la distribuzione di materiale informativo sulla prevenzione del glaucoma nelle principali piazze di Cagliari.