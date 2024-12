Cor 7 marzo 2024 Parco, niente bilancio: Passa risoluzione sulla pesca Commissariamento all´orizzonte. Sempre assente il presidente Tilloca, soltanto pochi membri di maggioranza si presentano a Casa Gioiosa. Passa la risoluzione sui pescatori. Musi lunghi per il direttore Mariani e Grossi







A chiedere ed ottenere la modifica ai lavori è Valdo Di Nolfo, che rimette al centro i problemi della piccola pesca artigianale, rappresentata oggi a Tramariglio da numerosi pescatori che manifestavano tutto il loro dissenso. Passa così una risoluzione (votata all'unanimità dei presenti), che esprime il proprio indirizzo al Consiglio di amministrazione dell'ente gestore del Parco e Area Marina ed impegna la direzione affinché «venga riaperta immediatamente la possibilità di pesca artigianale in Area Marina nelle more di approvazione del disciplinare».



Musi lunghi per il direttore Mariano Mariani ed Adriano Grossi (sempre assente il presidente Tilloca), che devono prendere atto degli indirizzi dell'assemblea e soprattutto rimandare a data da destinarsi l'approvazione del bilancio. E' bastato infatti soltanto il timido tentativo di discussione che Mimmo Pirisi e compagni hanno immediatamente lasciato la seduta facendo mancare il numero legale. Per l'Azienda Speciale ed i suoi rappresentanti una situazione decisamente imbarazzante, che oggi risente dei problemi interni alla maggioranza ma probabilmente sconta una gestione totalmente deficitaria sotto l'aspetto della condivisione e partecipazione.



Nella foto: un momento della riunione dell'Assemblea del parco di Porto Conte ALGHERO - Dopo le due riunioni andate deserte , a Casa Gioiosa capita quello che non ti aspetti. Non sortisce l'effetto sperato la "strigliata" di Adriano Grossi alla sua maggioranza, non ci sono neanche oggi (martedì) i numeri per garantire il regolare svolgimento dell'assemblea (soltanto 7 membri presenti), così a dettare tempi e soprattutto argomenti di discussione sono i consiglieri di opposizione e Christian Mulas, molto contrariato nei confronti della direzione del Parco.A chiedere ed ottenere la modifica ai lavori è Valdo Di Nolfo, che rimette al centro i problemi della piccola pesca artigianale, rappresentata oggi a Tramariglio da numerosi pescatori che manifestavano tutto il loro dissenso. Passa così una risoluzione (votata all'unanimità dei presenti), che esprime il proprio indirizzo al Consiglio di amministrazione dell'ente gestore del Parco e Area Marina ed impegna la direzione affinché «venga riaperta immediatamente la possibilità di pesca artigianale in Area Marina nelle more di approvazione del disciplinare».Musi lunghi per il direttore Mariano Mariani ed Adriano Grossi (sempre assente il presidente Tilloca), che devono prendere atto degli indirizzi dell'assemblea e soprattutto rimandare a data da destinarsi l'approvazione del bilancio. E' bastato infatti soltanto il timido tentativo di discussione che Mimmo Pirisi e compagni hanno immediatamente lasciato la seduta facendo mancare il numero legale. Per l'Azienda Speciale ed i suoi rappresentanti una situazione decisamente imbarazzante, che oggi risente dei problemi interni alla maggioranza ma probabilmente sconta una gestione totalmente deficitaria sotto l'aspetto della condivisione e partecipazione.Nella foto: un momento della riunione dell'Assemblea del parco di Porto Conte