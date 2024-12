Cor 29 febbraio 2024 Parco deserto, bilancio e management in bilico Adriano Grossi bacchetta i Consiglieri Nuovo scivolone per il Consiglio d´amministrazione e la direzione del Parco Regionale di Porto Conte. Doppia riunione deserta: A Tramariglio si presentano soltanto 6 membri dell´assemblea: tutti a casa e nuovo tentativo di convocazione la prossima settimana



ALGHERO - Situazione sempre più delicata e complicata. Doppia riunione deserta a Casa Gioiosa, la sede di Tramariglio del Parco Regionale di Porto Conte. Tutti assenti ieri (mercoledì) e soltanto sei membri dell'Assemblea presenti oggi (giovedì). Troppo pochi anche per la seconda convocazione: tutti a casa col vicepresidente Adriano Grossi - ormai stabilmente facenti funzioni da presidente del Consiglio d'Amministrazione - e il direttore Mariano Mariani che devono prendere atto, seppur amaramente, dell'impossibilità di aprire la seduta.



Non una riunione qualsiasi. All'ordine del giorno, infatti, compariva l'illustrazione e la discussione del Bilancio previsionale 2024-2026, l'atto più importante che l'Azienda Speciale porta annualmente in approvazione. E' molto probabile però, che anche sul bilancio possa essere mancata la necessaria condivisione delle scelte coi membri dell'Assemblea, e gli stessi possano aver scelto di non partecipare alla riunione in assenza di condivisione di strategie e scelte.



Tutte ipotesi non confermate da comunicazioni ufficiali dei singoli gruppi. Quel che pare certo però, è l'evidente scoramento tra management, direzione e assemblea (che corrisponde col Consiglio comunale in carica). Ed il nuovo, pesante, scivolone di questo pomeriggio ne è la chiara dimostrazione. Non passa settimana, infatti, che problemi e contrapposizioni col mondo produttivo e le comunità locali non minimo le attività a Casa Gioiosa, sempre più sede di polemiche.



Foto d'archivio