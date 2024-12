Cor 29 febbraio 2024 Parco in bilico, Grossi bacchetta tutti Situazione delicatissima ad Alghero. Le polemiche travolgono Porto Conte: doppia riunione deserta. Col presidente Tilloca ormai costantemente assente, è Adriano Grossi a richiamare al senso di responsabilità l´intero Consiglio comunale







E' lo stesso Grossi a confermare il nuovo tentativo di convocazione dell'Assemblea fra cinque giorni. (presumibilmente martedì 5 marzo). In questa situazione di grande confusione, pare scontata la seconda convocazione, così da abbassare il numero legale dei presenti e tentare di mandare in approvazione il bilancio. ALGHERO - Situazione delicatissima a Tramariglio. Le polemiche travolgono Porto Conte dopo la doppia riunione dell'Assemblea andata deserta [ LEGGI ]. Con Raimondo Tilloca ormai costantemente assente, è Adriano Grossi a fare le funzioni di presidente e bacchettare pubblicamente l'intero consiglio comunale, ma la frecciata non può che essere indirizzata ai membri di maggioranza.«Una situazione molto delicata che di fatto paralizza tutta l’attività istituziona le dell’Ente Parco, bloccando diverse importanti progettualità in corso di attuazione» le parole di Grossi. «Ci appelliamo al senso di responsabilità di tutti i Componenti dell'Assemblea, e dunque del Consiglio Comunale, affinchè nella prossima adunanza, che sarà convocata fra cinque giorni da oggi, come previsto dal Regolamento, si possa ricostituire il numero legale per poter procedere alla discussione per l’approvazione della manovra finanziaria 2024-2026, principale strumento di programmazione e autorizzazione delle attività dell’Ente Parco».E' lo stesso Grossi a confermare il nuovo tentativo di convocazione dell'Assemblea fra cinque giorni. (presumibilmente martedì 5 marzo). In questa situazione di grande confusione, pare scontata la seconda convocazione, così da abbassare il numero legale dei presenti e tentare di mandare in approvazione il bilancio.