Monica Chessa 8 marzo 2024 L'opinione di Monica Chessa Donne sempre più emancipate e forti



Siamo ancora lontane dalla parità di genere, ma molte cose stanno cambiando, ci avviciniamo a piccoli passi a questo traguardo che ci consentono di raggiungere posizioni prima insperate nella società civile. Noi donne di oggi, siamo più presenti a tutti livelli del contesto politico e dirigenziale, protagoniste anche nei ruoli primari di comando ed è proprio per questo bisogna prendere coscienza della grande responsabilità che ci viene affidata evitando di assumere posizioni che denotino atteggiamenti di superiorità nei confronti di chi ci sta attorno. Bisogna rimanere semplici interiormente e pervase da quel senso di serena modestia che ci distingue da sempre. Le donne sono le prime a sentirsi parte di questo mondo come essenziali per la vita nuova che ogni giorno ha bisogno di rinascere affinché possa esserci un progresso fatto oltre che di cose anche di persone nuove e migliori. Questa festa dell’8 Marzo alziamola come una bandiera che metta in risalto le nostre battaglie verso un’emancipazione assoluta, noi siamo come gli uomini importanti allo stesso modo e quindi pronte ad impegnarci per il bene della comunità, per la crescita delle istituzioni condivise con regole paritarie basate su equità salariali e previdenziali per tutti. Continuiamo senza fermarci ad intraprendere nuove azioni che ci possano vedere impegnate in tutte quelle attività dell’universo popolare votate al raggiungimento di un benessere collettivo e ad un rispetto di genere vincente sugli stereotipi che rendono difficile la serenità di molte persone.



*Responsabile Dipartimento Regionale Pari Opportunità Lega Salvini Premier