Cor 13 marzo 2024 La sorpresa: Un Pellicano a Fertilia E´ sfuggito alla cattività, si tratta della specie Pelecanus rufescens, ha due anelli uno rosso a sinistra e metallo a destra. Già fotografato anche a Cagliari da alcuni soci della Lipu



ALGHERO - Il Pellicano gira da 4-5 anni, in Corsica, La Maddalena, Corcelli, è sfuggito alla cattività, si tratta della specie Pelecanus rufescens, ha due anelli uno rosso a sinistra e metallo a destra. E' già stato fotografato a Cagliari da alcuni soci della Lipu, poi seguendo la costa occidentale della Sardegna è arrivato ad Alghero. In questi giorni è stato avvistato a Fertilia.



«È un pellicano di dimensioni medio-piccole, con una lunghezza compresa tra i 125 ed i 133 cm, un'apertura alare attorno ai 240 cm ed un peso compreso tra i 4 ed i 7 kg» precisa Francesco Guillot. Originario dell’Africa sub sahariana e penisola arabica preferisce stagni tranquilli con acque poco profonde, si nutre di pesce che cattura nuotando o tuffandosi.



Non è il solo pellicano che si trova attualmente in Sardegna - ricorda sempre Guillot - infatti a Cagliari, nello stagno di Molentargius c’è “Silvio” un Pelecanus onocrotalus, più grande, apertura alare da 226 a 360 cm. Il suo areale si estende dall'Europa sud orientale attraverso l'Asia e l'Africa, nelle paludi e nei laghi poco profondi.



[foto di Alessandro Conforti]