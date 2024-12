S.A. 14 marzo 2024 La pianista Theodosia Ntokou al Verdi Una virtuosa del piano che ha alle spalle una carriera a fianco della grande Martha Argerich con cui nel 2021 ha registrato un album con musiche di Beethoven per I 250 anni dalla nascita. Appuntamento venerdì 15 marzo



SASSARI - Penultimo appuntamento della stagione concertistica “Grandi Interpreti della Musica” che venerdì 15 Marzo alle 20,30 porterà sul palco del Verdi un’altra stella del concertismo la pianista Theodosia Ntokou. A precedere l’artista greca sul palco del Verdi è stato nei giorni scorsi uno degli eventi più attesi del cartellone “La musica miracolosa” che ha visto sul palcoscenico il pianista Francesco Nicolosi, uno dei massimi esponenti della scuola pianistica napoletana e il giornalista e critico musicale Stefano Valanzuolo autore del testo e voce narrante. Tra musica e racconto la serata ha entusiasmato e commosso i numerosi spettatori del teatro Verdi ripercorrendo la storia di Wladyslaw Szpilman sopravvissuto all’orrore dell’olocausto grazie al suo amore immenso per la musica, per il pianoforte e per Chopin. Chiamati sul palco dagli applausi scroscianti gli artisti hanno risposto con due acclamati bis.



Nuove emozioni attendono il pubblico sassarese nel prossimo concerto del 15 marzo Theodosia Ntokou è infatti una virtuosa del piano che ha alle spalle una carriera a fianco della grande Martha Argerich con cui nel 2021 ha registrato un album con musiche di Beethoven per I 250 anni dalla nascita. Nel corso degli ultimi anni Ntokou ha ricevuto anche il “coaching” del famoso pianista e direttore Daniel Barenboin. Dalla prima esibizione all’età di 12 anni ha avuto un’intensa attività che l'ha portata nei più prestigiosi teatri internazionali. Vincitrice del 1° premio del ‘Young Artists International Piano Coopetition’ e del “ Evelyn Bonnar Scholarship Award “. La pianista sul palco del Verdi sarà accompagnata dalla Teatro Verdi Chamber orchestra diretta da Guglielmo de Stasio. Il programma propone musiche di Beethoven Concerto n° 3 per pianoforte e orchestra in do minore, op 37 e la “Jazz suite” per pianoforte e orchestra d’archi di Alexander Naumovich Tansman.