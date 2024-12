S.A. 15 marzo 2024 Workshop e street Art alla Pietraia Il workshop "Don´t Spray This At Home" con l´evento conclusivo che si terrà nelle giornate del 16 e 17 Marzo presso la sede della Consulta Giovanile del Comune di Alghero, di fronte ai giardini Martin Luther King in Via Don Minzoni



La Consulta Giovani di Alghero promuove il workshop "Don't Spray This At Home" con l'evento conclusivo che si terrà nelle giornate del 16 e 17 Marzo presso la sede della Consulta Giovanile del Comune di Alghero, di fronte ai giardini Martin Luther King in Via Don Minzoni. L'evento si svolgerà dalle ore 9:30 alle 18:30 e coinvolgerà i partecipanti del workshop e tutte le persone interessate nella realizzazione di murales ispirati agli antichi giochi algheresi per riqualificare il quartiere de La Pietraia. Il workshop, guidato dall'artista Elena Muresu, conosciuta come "Mala", ha esplorato la storia della Street Art dalla sua nascita ad oggi, coinvolgendo partecipanti di tutte le età. Questo straordinario evento rappresenta un momento significativo per la comunità di Alghero, in particolare per il quartiere de La Pietraia, il più popoloso della città. Durante l'evento finale, i partecipanti del workshop avranno l'opportunità di trasformare le loro idee sviluppate durante quest’ultimo in parte integrante del tessuto urbano del quartiere de La Pietraia, sotto la guida esperta di Elena Muresu. L'evento vedrà la partecipazione della Consulta Giovanile del Comune di Alghero, del Comitato di Quartiere della Pietraia, dell’u cio di Microchippatura Canina di Alghero, dei rappresentanti della scuola IPIA e del Liceo Artistico, nonché delle istituzioni Algheresi.