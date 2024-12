Cor 19 marzo 2024 AlmaCanta per la prima volta a Sassari AlmaCanta arriva per la prima volta a Sassari con il nuovo Album "Let the spirit bring you home". Il concerto è fissato per venerdì 29 marzo, dalle ore 20.30, al Il Vecchio Mulino



SASSARI - “...E nel mondo di AlmaCanta ci si perde volentieri...È un viaggio che paradossalmente riporta a casa, alle proprie radici, alla semplicità della vita concreta, non mediata da rappresentazioni virtuali...”



AlmaCanta arriva per la prima volta a Sassari con il nuovo Album "Let the spirit bring you home". Il concerto è fissato per venerdì 29 marzo, dalle ore 20:30, al Il Vecchio Mulino. Zaira Zingone (voce) e Graziano Solinas (piano e fisarmonica) saranno accompagnati dall'Ensemble Laborintus, composto per l’occasione da Lorenzo Sabattini (basso e contrabbasso), Gian Piero Carta (sax e clarinetto), Andrea Lubino (percussioni e batteria) e con la partecipazione straordinaria di Marcello Peghin (chitarra).



L'evento è organizzato dal Laborintus Circolo Musicale. Prenotazioni al 079 4920324 - Cell.3393407008. Spettacolo (con consumazione) €12,00; Spettacolo (con consumazione+cena) €25,00. Mail: ilvecchiomulino.ss@gmail.com.