Cor 19 marzo 2024 Buona la prima per la Sporting Padel Sassari Team impegnato per la prima volta in assoluto nel campionato di serie B maschile. Unica squadra isolana in corsa ai vertici della disciplina che ormai tanti conquista



TEMPIO PAUSANIA - Buona la prima per la Sporting Padel Sassari, team impegnato per la prima volta in assoluto nel campionato di serie B maschile - unica squadra isolana in corsa ai vertici della disciplina che ormai tanti conquista - che all’esordio nella serie ha battuto sui campi del futuristico impianto di Tempio Pausania il Pineta Milano del fortissimo spagnolo Rodriguez Villa, compagno di allenamento di Agustìn Tapia (nr uno al mondo). Un prima giornata da incorniciare, un risultato di rilievo e di prestigio ancor più perché conquista alla ribalta di un campionato di altissimo livello e ad alto rassodi competitività



La cronaca. Nel primo incontro il duo Cavaleri/Angrisano (Sporting Sassari) si impone per 7-5 7-6 su Rondinelli/Forcellini. Nel secondo match la punta di diamante sassarese, Fernandez David, in coppia con Corrado Bertucci piazza sul referto un perentorio 6-3 6-3 che poco lascia al’immaginazione. Nel terzo incontro la coppia made in Sassari D’Angelo/Madella ha ceduto per 6-3 6-3 al tandem Tocci/Rodriguez Vila. Ko indolore, vittoria per lo Sporting. Il circolo Sporting Sassari dà continuità al suo ambiziosissimo progetto che nel medio breve periodo punta ad avere - nel giro di pochi anni - due squadre nella serie A di padel.



Prossime fermate? Il 30 marzo la squadra sassarese affronterà fuori casa Padel Firenze ASD e il 6 aprile, sempre fuori casa, il GR Padel Latina. Il 13 e 14 aprile comincia anche il campionato di serie C femminile che vedrà nuovamente protagoniste le ragazze dello Sporting Padel: lo scorso anno hanno mancato per un soffio e solo all’ultimo turno del tabellone nazionale contro Novara di la promozione in serie B, quest’anno vogliono riprovarci.