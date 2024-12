S.A. 6 aprile 2024 Nonno Vigile: iscrizioni a Sassari L’attività è rivolta ai residenti nel territorio di Sassari, tra i 50 e gli 80 anni, che collaboreranno attivamente con la Polizia locale per ridurre al minimo i pericoli durante l’entrata e l’uscita dalle scuol



SASSARI - A Sassari pubblicato l’avviso per aderire al progetto “Nonno e Nonna vigile”. Si tratta di un’iniziativa di sicurezza, vicinanza e solidarietà, nata nel 2016 con apposito regolamento comunale. L’attività è rivolta ai residenti nel territorio di Sassari, tra i 50 e gli 80 anni, che collaboreranno attivamente con la Polizia locale per ridurre al minimo i pericoli durante l’entrata e l’uscita dalle scuole. Ma non solo. Le nonne e i nonni vigile controlleranno anche parchi, giardini e aree verdi comunali generalmente frequentati da bambini, raggiungendo, così, una maggiore presenza nei luoghi più soggetti a rischio, per segnalare eventuali situazioni anomale e disservizi. Una ulteriore presenza che permetterà un intervento ancora più tempestivo dell’Amministrazione comunale per risolvere eventuali problemi. La documentazione potrà essere presentata sino al 31 dicembre.