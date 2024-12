S.A. 22 marzo 2024 Scontro auto e moto a Sant´Anna, un ferito Lo scontro è avvenuto intorno alle 9.30 di questa mattina tra una vettura e una moto. Il conducente della moto è stato trasportato al pronto soccorso di Alghero



ALGHERO - Incidente questa mattina in via Sant'Anna ad Alghero. Lo scontro è avvenuto intorno alle 9.30 tra una vettura e una moto. Il conducente della moto è stato trasportato al pronto soccorso di Alghero per le cure del caso dal personale del 118. Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento di via Napoli e la polizia locale.