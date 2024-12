G.P. 22 marzo 2024 Conto in bolletta salato in Sardegna



Per la bolletta della luce i sardi hanno pagato il conto più salato d´Italia: il costo annuo è di 914 euro contro i 770 della media nazionale. Rispetto al 2022 si registra un calo del 34% nella spesa Per la bolletta della luce i sardi hanno pagato il conto più salato d´Italia: il costo annuo è di 914 euro contro i 770 della media nazionale. Rispetto al 2022 si registra un calo del 34% nella spesa • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat