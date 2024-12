Cor 24 marzo 2024 Incontro tematico: Joan Oliva divaga su Alghero L´intervento dell´architetto Oliva è stato un viaggio stimolante, dal preambolo del divagare, attraverso gli scenari incombenti, e quindi considerando il nome proprio di luogo. Nuovo incontro venerdì 5 aprile



ALGHERO - Venerdì scorso si è svolto ad Alghero il secondo incontro tematico organizzato dall'Aps Punta Giglio Libera presso la Fondazione Laconi di Via Mazzini 99. Joan Oliva (nella foto), vicepresidente dell'Associazione Punta Giglio Libera-Ridiamo Vita al Parco ha parlato di "Divagazioni per Alghero ed il suo Territorio".



L'intervento dell'architetto Oliva è stato un viaggio stimolante, dal preambolo del divagare, attraverso gli scenari incombenti, e quindi considerando il nome proprio di luogo, Alghero, e la sua funzione. E poi ancora facendo vivere l'esperienza di Alghero prima di Alghero, attraverso documenti cartografici, iconografici ed altre interessantissime testimonianze storiche e non.



Osservando il tipo di popolamento umano prima della sua fondazione, attraverso gli spazi diffusi, a rete ed assenti. Tanti gli spunti: Alghero città di fondazione? Città di mare o sul mare? Alghero città balneare? Città per gli assenti? Nel finale delle divagazioni di Oliva i paradossi della città turistica sono stati l'ultima fonte di coinvolgente riflessione per il pubblico attento ed entusiasta. Il prossimo incontro sarà venerdì 5 aprile alle 18.30, sempre in Via Mazzini 99, quando parlerà Ninni Tedesco Calvi, Sa Domo de Totus su: "Attualità e prospettive per la scuola sarda".