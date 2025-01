Cor 30 marzo 2024 Drappi rossi e fede, immagini della Processione Grande partecipazione per i riti del Venerdì Santo, tra i più attesi della Setmana Santa a l´Alguer. Le immagini della processione tra le vie della città antica, numerosissimi i fedeli presenti



ALGHERO - Grande partecipazione per i riti del Venerdì Santo, tra i più attesi della Setmana Santa a l'Alguer 2024. Alghero vive uno dei momenti più identitari e intimi della sua tradizione, col calore della sua gente, numerosissima ieri tra le vie del centro storico adombrato dai caratteristici drappi rossi per la precessione. Oggi, sabato, la solenne veglia pasquale (dalle ore 21) mentre domenica di Pasqua alle 9.30 c'è l'Incontro di Gesù Risorto con la Madonna (Bastioni C. Colombo, Angolo Via C. Alberto).







ITINERARIO PROCESSIONI SETTIMANA SANTA 2024



30 MARZO - Sabato Santo

Ore 21.00 Cattedrale – Solenne Veglia Pasquale, Liturgia della Luce, Liturgia della Parola, Liturgia Battesimale ed Eucaristica presieduta dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino. Il coro Polifonico Algherese cura i canti della celebrazione.



31 MARZO - Domenica di Pasqua

Ore 9.00 Processione della Madonna

Percorso: Chiesa di San Francesco, Via C. Alberto, Bastioni C. Colombo (ang. Via C. Alberto), (Incontro)

Ore 09.30 Processione di Gesù Risorto

Percorso: Chiesa della Misericordia, Via Misericordia, Bastioni C. Colombo (ang. Via C. Alberto) (Incontro)

Ore 09.45 – Incontro di Gesù Risorto con la Madonna (Bastioni C. Colombo, Angolo Via C. Alberto). Manifestazione di spari a salve a cura dell’Associazione Gruppo Cacciatori Armeria Tanda.

Ore 09.50 Processione

Percorso: via C. Alberto, via G. Ferret, Largo San Francesco, via Kennedy, Via XX Settembre, Via La Marmora, Via V. Emanuele, Via Roma, Via C. Alberto, Piazza Duomo, Cattedrale.

Ore 10.30 – Messa Solenne presieduta dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino.

Ore 12.00 – Rientro della processione presso la Chiesa della Misericordia. Percorso: Piazza Duomo, Via Santa Barbara, Via Don Deroma, Via P. Umberto, Chiesa della Misericordia.

Ore 12.00 Cattedrale: Santa Messa.



7 APRILE - Seconda Domenica di Pasqua

Ore 10.30 – Santuario N.S. di Valverde: Santa Messa presieduta dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino. Canta l’Associazione Coro Polifonico Olmedese Incantos.