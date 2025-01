S.A. 8 aprile 2024 Nuovo concerto ai Mercoledì del Conservatorio Il 10 aprile alle 19 per la rassegna “I mercoledì del Conservatorio” al “Canepa" di Sassari è in programma il concerto dei docenti Michelangelo Lentini (violino), Tony Chessa (flauto) e Umberto Jacopo Laureti (pianoforte).



SASSARI - La musica del Novecento italiano sarà il tema del prossimo appuntamento con “I mercoledì del Conservatorio” in sala Sassu, a Sassari, il 10 aprile alle 19. Il concerto nasce dall’incontro dei tre musicisti e docenti del “Canepa”, Michelangelo Lentini (violino), Tony Chessa (flauto) e Umberto Jacopo Laureti (pianoforte). In programma la Suite op. 68 per flauto e pianoforte di Alessandro Longo, la Barcarola e Scherzo op. 4 per flauto e pianoforte di Alfredo Casella e due composizioni di Nino Rota, la Sonata per violino e pianoforte e il Trio per flauto, violino e pianoforte.



Michelangelo Lentini, che suona un “Guadagnini-Strehler” del 1795, è nato a Bari e cresciuto in una famiglia di musicisti. Si è perfezionato all’Accademia Chigiana di Siena, al Conservatorio della Svizzera italiana e ha conseguito il diploma di Alto Perfezionamento in violino all’Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma. Collabora come solista con prestigiose orchestre e direttori e regolarmente con i Solisti Veneti. È diplomato, oltre che in Violino, anche in Viola e Strumenti a percussione.



Tony Chessa, sassarese, si diploma col massimo dei voti e lode al Conservatorio cittadino e conclude l’Accademia di musica da camera di Imola, S. Felice di Firenze per l’ottavino, Scuola musicale di Milano e la Scuola di musica di Fiesole. Si è esibito in stagioni concertistiche in Italia e all’estero (Brasile, Cina, Mongolia, Tunisia, Romania, Malta) collaborando con diverse orchestre e associazioni nazionali ed internazionali come primo flauto e camerista. Umberto Jacopo Laureti, diplomato con lode e menzione d’onore a soli 21 anni al Conservatorio “Pergolesi” di Fermo, ha proseguito gli studi alla Royal Academy di Londra, dove ha ottenuto il massimo dei voti, perfezionandosi poi all’Accademia Santa Cecilia di Roma. Le sue esecuzioni sono state trasmesse in diretta da importanti emittenti radiofoniche, tra cui France Musique, Rai Radio3 e Radio Classica. Il suo album di debutto “Piano renaissance”, è dedicato a Frescobaldi, Respighi, Casella e Busoni. L’ingresso al concerto è gratuito.