S.A. 17 aprile 2024 Sorso fa festa il 1° Maggio Presentata stamattina al Palazzo Baronale la terza edizione della manifestazione: ul palco allestito per la prima volta nel nuovo Parco urbano di via Marina, ci saranno Aka 7even, Boro Boro, Vegas Jones, Rani e tanti altri artisti, band e dj locali



SORSO - Nella sala delle cerimonie del Palazzo Baronale sono stati il sindaco Fabrizio Demelas e l’assessore a Cultura, Turismo e Attività produttive Federico Basciu a presentare il programma della manifestazione che quest’anno si impreziosirà con la presenza in Città di musicisti di caratura nazionale. «La scenografia che ospiterà l’evento sarà quella del nuovo Parco urbano di via Marina - ha spiegato il sindaco Fabrizio Demelas - uno fiore all’occhiello nel cuore della Città al quale l’Amministrazione ha dedicato grandi attenzioni e che sarà inaugurato proprio in occasione del Primo maggio. In questi anni abbiamo lavorato tanto sulla rigenerazione urbana e quindi sulla qualità degli spazi pubblici, anche con l’obiettivo di fare di Sorso e del nostro territorio un grande palcoscenico per eventi culturali, musicali e di spettacolo di alto livello. Quest’anno la manifestazione ha potuto contare su un finanziamento regionale che ci ha permesso di fare quel deciso salto di qualità che era nei nostri propositi fin dalla prima edizione e che regalerà una giornata straordinaria di musica agli appassionati e alle famiglie non solo di Sorso. Ci attendiamo infatti una grande partecipazione anche dagli altri territori della Sardegna».



Sul palco del Parco Urbano si alterneranno Aka 7even, reduce dal recente ottimo posizionamento al festival di Sanremo; il rapper torinese Boro Boro, il vincitore del "Premio Lunezia Rap" 2021 Vegas Jones; e Rani, “ma uno spazio importante lo abbiamo voluto dedicare come sempre anche agli artisti locali - ha aggiunto l’assessore Federico Basciu - con la presenza di Beppe Dettori, Gabriele Spanu, Antonello Corraduzza, Th, Senza Base, Don Luca, Sossu Racconta, Apache, The Help Band, Sold Out, La Variante di Vasco, Anistema, Asteroyd, So You, The Snus e i dj Felix e Steros, Beppe Spanu e Costeau e Daniel Dj. Il formato sarà quello che nei due anni passati ha riscontrato grande successo coinvolgendo tutta la cittadinanza, a partire dai più giovani fino ai grandi. E come sempre abbiamo coinvolto le attività produttive - a partire dall’ormai consueta partnership con Spanu Bibite - che potranno essere presenti con i loro stand a completamento dell’allestimento di un’area-evento puntualmente dotata di tutti i servizi, compresi stand di drink e food e il mercatino di artigiani locali”.