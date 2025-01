S.A. 8 aprile 2024 Futsal Alghero perde il derby in casa Sconfitta per 4 a 2 dei giallorossi contro il Sardinia Futsal. Ora per la Futsal Alghero l’ultima partita di campionato, sabato prossimo, sul campo del Val D’Lans Fiano Plus



ALGHERO - La Futsal Alghero ha perso 4-2 in casa il derby contro il Sardinia Futsal nonostante il primo tempo chiuso in vantaggio 1-0 con gol di Marogna. Nella ripresa la formazione giallorossa sfiora il raddoppio con Fiori in contropiede ma dopo pochi secondi i cagliaritani trovano il pareggio. Futsal Alghero che subisce il contraccolpo e va sotto 1-2. Mister Monti tenta quindi la carta del portiere di movimento ma arriva anche il terzo gol del Sardinia. Giallorossi che accorciano sul 2-3, con Marogna a segno, ma con una bella azione corale la formazione cagliaritana spegne le speranze algheresi e chiude i giochi sul 4-2. Ora per la Futsal Alghero l’ultima partita di campionato, sabato prossimo, sul campo del Val D’Lans Fiano Plus. A quel punto si potranno tirare le somme della stagione.