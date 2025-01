Sara Alivesi 8 aprile 2024 Fiumi di vino tra le vie di Uri Tutto pronto per "Sa die de su inu", giunta alla XI edizione. Sabato 13 aprile 2024 la data della manifestazione che porta in scena le espressioni vinicole più rappresentative del territorio



URI - Tutto pronto per "Sa die de su inu", giunta alla XI edizione. Sabato 13 aprile 2024 la data della manifestazione che porta in scena le espressioni vinicole più rappresentative del territorio. La rassegna, promossa dagli Amici del vino di Uri, è divenuta nel tempo un appuntamento molto amato dal pubblico degli appassionati enoici. Un format che quest’anno consentirà di percorrere le piazze del centro storico urese trasformandolo per un giorno in una ideale ‘via del vino’. Si partirà alle ore 19 dalla Piazza Felice Alisa, dove sarà possibile acquistare il calice e successivamente intraprendere il percorso degustativo. Ad impreziosire la serata l’immancabile Coro di Uri, ma non solo, ancora tanta musica live e Dj set finale. A fianco delle degustazioni i cantinieri proporranno sfiziosi abbinamenti gastronomici con ottimi prodotti tipici locali.