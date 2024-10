Cor 14 aprile 2024 Tragico frontale, due morti sull’Alghero-Bosa In uno scontro che ha visto coinvolte due moto e un’auto hanno perso la vita due persone. Sul posto la stradale di Sassari per i rilievi e gli operatori del 118. Le vittime sono un 47enne di Macomer e un 66enne di Stintino



ALGHERO - Grave incidente nel primo pomeriggio al chilometro 15 della strada provinciale 105, nel tratto tra Alghero e Bosa. In uno scontro che ha visto coinvolte due moto e un’auto hanno perso la vita due persone. Sul posto la stradale di Sassari per i rilievi e gli operatori del 118.



Le vittime sono due uomini alla guida di una Suzuki, che viaggiava in direzione Alghero, e una Bmw diretta verso Bosa. Nell'incidente, ferita anche una ragazzina in sella alla Bmw, elitrasportata al Santissima Annunziata di Sassari.



Le vittime sono un 47enne di Macomer e un 66enne di Stintino: Riccardo Delrio e Gianluca Valleriani. Delrio, dipendente Arpas, viaggiava con la figlia 14enne, che è ricoverata in gravi condizioni a Sassari. Valleriani invece era un pensionato di Stintino e fino a qualche anno fa gestiva un ristorante.