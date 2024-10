S.A. 17 aprile 2024 Parco Manno ed ex Casa Caffè venerdì chiusi La chiusura dello stabile è programmata per venerdì 19 e sabato 20 aprile. Il Parco chiuderà venerdì solo per un giorno



ALGHERO - Nella giornata di venerdì 19 aprile 2024 lo stabile di Via Cagliari 2 (ex Casa del caffè) sarà oggetto di disinfestazione interna ed esterna. La chiusura dello stabile che ospita sia il Protocollo/URP che l'infopoint turistico, sarà di 48 ore, con regolare riapertura all'utenza lunedì 22 aprile. Sarà sempre attiva la possibilità di presentare istanze al protocollo attraverso la mail protocollo@pec.comune.alghero.ss.it e comunicare con l'URP attraverso la mail urp@comune.alghero.ss.it e telefonando ai numeri 079 9978512/ 670. Il Parco Manno, invece, sarà chiuso per 24 ore.